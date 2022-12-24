1 человек погибли при пожаре в незаконном доме престарелых в Кемерово

Издание ТАСС сообщило о гибели 11 человек на территории Кемерово во время пожара.

Журналисты российского информационного агентства ТАСС уведомляют, что 24 декабря в Кемерово начался пожар в здании дома престарелых. Известно, что открытое горение было оперативно потушено прибывшими на место происшествия сотрудниками МЧС, однако во время пожара скончались одиннадцать человек.

По данным репортёров ТАСС, пожар произошёл в доме престарелых, который не имел официального разрешения на оказание подобных услуг. В настоящий момент спасатели устанавливают степень соблюдения мер предосторожности в здании, где был пожар.