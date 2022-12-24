Карасин: рано или поздно Запад заставит Зеленского начать переговоры с РФ

Российский сенатор Григорий Карасин утверждает, что главы западных государств заставят Владимира Зеленского сесть за стол переговоров с делегацией из Москвы.

24 декабря сотрудник Совета Федерации РФ Григорий выступил в эфире телевизионного канала "Россия 24", где сообщил, что рано или поздно рациональные представители истеблишмента государств коллективного Запада будут вынуждены принудить Владимира Зеленского к возобновлению переговорного процесса с Кремлём.

По мнению Карасина, Соединённые Штаты не хотят вступать в полномасштабную войну с Россией, ввиду чего заставят Киеву начать переговоры с российским правительством в будущем.