Беспилотник ВСУ атаковал нефтебазу в Нижегородском районе Крыма

Российские информагентства сообщили об атаке украинского дрона на нефтебазу, расположенную на крымском полуострове.

В ночь на 24 февраля украинские и российские Telegram-каналы новостной направленности распространили видеозапись, на которой, как утверждается, запечатлена атака украинского беспилотного летательного аппарата на нефтебазу в Нижегородском районе Крыма. Также в сети распространилась видеозапись происшествия.

На видео видно, как местные жители комментируют звук приближающегося беспилотника, после чего были слышны звуки автоматных очередей, предположительно являвшихся попыткой российской солдат перехватить дрон. Уже через несколько секунд после этого БПЛА столкнулся с нефтебазой, что привело к взрыву.

Редакция Autoparus подчёркивает, что растиражированная в СМИ видеозапись сделана в тёмное время суток, из-за чего невозможно установить, действительно ли события произошли в Крым.