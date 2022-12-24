FT: проснувшись 24 февраля, Зеленский надел галстук и сказал «началось»

Супруга Зеленского рассказала о первой реакции её мужа утром в день начала специальной военной операции армии России.

24 декабря информагентство The Financial Times взяло интервью у первой леди Украины Елены Зеленской, поинтересовавшись, какой была первая реакция её мужа на начало боевых действий в собственной стране.

По словам Елены, когда она пробудилась ото сна, Зеленский уже был оден в парадную форму классического стиля и повязал галстук. Когда Елена Зеленская поинтересовалась у мужа, что сейчас происходит и почему в центре Киева слышны взрывы, президент Украины бьл краток, сказав лишь одно слово: "началось".