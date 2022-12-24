Reuters: Маск поручил удалить функцию по предотвращению суицидов из Twitter

Илон Маск распорядился о ликвидации функции Twitter, позволявшей пользователям получить доступ к горячим линиям помощи.

Американский новостной журнал Reuters уведомляет, что накануне по поручению Илона Маск из Twitter пропала функция #ThereIsHelp, предоставлявшая доступ к горячим линиям поддержки и соответствующим информационным ресурсам миллионам людям, которые нуждаются в помощи.

По данным Reuters, речь идёт о планирующих совершить самоубийство, подвергнувшихся сексуальному насилию, заразившихся ВИЧ-инфекцией и прочих категориях граждан, которые слабо защищены в обществе.