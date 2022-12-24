Nikkei: Япония прекратит страховку кораблей в водах РФ от военного ущерба

Страховые фирмы Японии приняли решение не оказывать профильные услуги судам, находящимся в российских водах, от любого военного ущерба начиная с нового года.

В субботу журналисты японской газеты Nikkei сообщили, что с 1 января ключевые страховые компании Японии прекратят предоставлять услуги страхования морским судам, которые находятся или направляются в территориальные воды России или Украины. Отмечается, что речь идёт о страховке от любого ущерба, сопряжённого с боевыми действиями в регионе.

Аналитики Nikkei уверены, что подобные рестрикции местных компаний могут привести к ухудшению доставки сжиженного природного газа в Японию, разрабатываемого в ходе программы "Сахалин-2" на территории России.