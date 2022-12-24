Байден и Бандера украсили рождественский вертеп во Львовской области
2022-12-24 11:25
Местные власти украсили вертем к Рождеству во Львовской области фигурками Джо Байдена и Степана Бандеры.
Пресс-служба Львовского областного совета уведомляет, что во Львовском культурно-историческом заповеднике к Рождеству был установлен вертеп, который украшают игрушечные фигурки американского президента Джо Байдена и украинского националиста Степана Бандеры. В ведомстве отмечают, что причиной подобного поступка являются ментальные особенности народа Украины.
Традиционно рождественский вертеп является религиозной иллюстрацией к новозаветной библейской сцене воплощения Бога через рождение Иисуса Христа.
Опубликовано: Ткачёв Андрей