Пресс-служба милиции Донецкой Народной республики раскрыла потери украинских военных в регионе за минувший день спецоперации.

24 декабря официальный Telegram-канал пресс-службы народной милиции ДНР уведомляет, что за сутки проведения специальной военной операции войска Украины потеряли пятьдесят человек убитыми в ходе неудачных наступательных действий на позиции российских войск в регионе.

По данным милиции Донецкой Народной республики, совместно с солдатами ВС РФ донецким правоохранителям удалось поразить один украинский танк Т-64БВ и семь бронемашин.