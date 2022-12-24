Войска Украины потеряли 50 бойцов убитыми и танк за сутки боёв в ДНР
2022-12-24 11:31
Пресс-служба милиции Донецкой Народной республики раскрыла потери украинских военных в регионе за минувший день спецоперации.
24 декабря официальный Telegram-канал пресс-службы народной милиции ДНР уведомляет, что за сутки проведения специальной военной операции войска Украины потеряли пятьдесят человек убитыми в ходе неудачных наступательных действий на позиции российских войск в регионе.
По данным милиции Донецкой Народной республики, совместно с солдатами ВС РФ донецким правоохранителям удалось поразить один украинский танк Т-64БВ и семь бронемашин.
Опубликовано: Ткачёв Андрей