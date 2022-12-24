Премьер Молдавии Гаврилица призвала жителей страны экономить энергию

Молдавский премьер-министр Наталья Гаврилица утверждает, что население её государства обязано экономно расходовать энергоресурсы.

Днём 24 декабря пресс-служба правительства Молдавии сообщила, что на прошедшем совещании ведомства по вопросам мер по предотвращению усугубления энергетического кризиса молдавский премьер-министр Наталья Гаврилица обратилась к гражданам с требованием продолжать соблюдать политику экономии энергоресурсов.

Также Гаврилица утверждает, что на текущий момент Кишинёв выплатил 95 процентов долга перед национальной компанией "Молдовагаз" и погасил все актуальные долги перед российским "Газпромом".