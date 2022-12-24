Издание The National Interest утверждает, что Соединённые Штаты утратили своё превосходство на внешнеполитической арене из-за боевых действий в Украине.

Колумнист американского таблоида National Interest Роберт Рабил утверждает, что США потеряли прежнее величие с началом военного конфликта в Украине, поскольку инфляция и госдолг в этой стране достигли рекордных показателей, заставивших мир усомниться в надёжности доллара в качестве резервной валюты.

По мнению Рабила, на фоне подобных событий многие государства начинают склоняться к предложению Владимира Путина о создании нового многополярного мира без явного доминирования США, России или любой другой страны.