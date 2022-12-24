Драги: только Путин может завершить боевые действия в Украине

Экс-премьер Италии Марио Драги убеждён, что только Владимир Путин способен завершить украинский военный кризис.

Журнал Corriere della Sera опубликовал интервью с бывшим итальянским премьер-министром Марио Драги, который публично назвал Владимира Путина единственным человеком, который в состоянии завершить боевые действия на территории Украины. При этом Драги уверен, что в настоящий момент правительство России не желает начинать мирные переговоры с Киевом.

Также Марио Драги заявил, что ранее подконтрольное ему правительство Италии пыталось приложить все усилия для остановки российской спецоперации, однако этого не случилось, ввиду чего 22 октября политик был вынужден уйти в отставку.