Путин поздравил с днём рождения президента Азербайджана Алиева

Владимир Путин адресовал поздравления с днём рождения азербайджанскому лидеру Ильхаму Алиеву.

Пресс-служба московского Кремля уведомляет, что днём 24 декабря Владимир Путин совершил телефонный звонок президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравив коллегу с его шестьдесят первым днём рождения. В ходе беседы Путин поблагодарил Алиева за многолетнее плодотворное сотрудничество Азербайджана с Россией.

Накануне также состоялся телефонный разговор Ильхама Илиева с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в рамках которого последний заявил президенту Азербайджана об озабоченности Парижа конфликтом в Нагорном Карабахе.