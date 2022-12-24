Старовойт: ВСУ обстреляли село Попово-Лежачи в Курской области России

Курский губернатор Роман Старовойт сообщил об очередном обстреле российской приграничной деревни со стороны Украины.

24 декабря губернатор Курской области РФ Роман Старовойт опубликовал новое сообщение в личном Telegram-канале, где заявил, что вооружённые силы Украины совершили артобстрел приграничного российского посёлка Попово-Лежачи, выпустив по нему три ракеты, не сумевших ранить местных жителей.

Старовойт отмечает, что в результате недавнего обстрела деревня Попово-Лежачи частично находится без электроснабжения, однако эксперты-энергетики уже выехали на место происшествия для ликвидации его последствий.