Старовойт: ВСУ обстреляли село Попово-Лежачи в Курской области России
Курский губернатор Роман Старовойт сообщил об очередном обстреле российской приграничной деревни со стороны Украины.
24 декабря губернатор Курской области РФ Роман Старовойт опубликовал новое сообщение в личном Telegram-канале, где заявил, что вооружённые силы Украины совершили артобстрел приграничного российского посёлка Попово-Лежачи, выпустив по нему три ракеты, не сумевших ранить местных жителей.
Старовойт отмечает, что в результате недавнего обстрела деревня Попово-Лежачи частично находится без электроснабжения, однако эксперты-энергетики уже выехали на место происшествия для ликвидации его последствий.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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