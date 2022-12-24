Пять человек погибли в результате ракетного удара по центру Херсона
В офисе Зеленского сообщили о гибели пяти мирных граждан из-за попадания ракеты по центру Херсона, контролируемого украинскими войсками.
Пресс-служба офиса Владимира Зеленского уведомляет, что днём 24 декабря была совершена ракетная атака на жилые кварталы в центре Херсона, жертвами которой стали пять человек. По данным офиса Зеленского, ещё двадцать мирных граждан получили ранения различной степени тяжести.
Примечательно, что украинские СМИ обвиняют российские войска в ударе по Херсону, состоявшемся сегодня, однако в Министерстве обороны России пока не подтверждают, что ВС РФ поражали какие-либо объекты в Херсонской области.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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