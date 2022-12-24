Александр Лукашенко поехал к Путину в Звездный городок

Недавний визит Владимира Путина в Минск быстро получил продолжение. Теперь уж беларуский лидер отправился в Российскую Федерацию.

В ходе рабочего визита глава Беларуси по приглашению российского коллеги посетит Звездный городок.

Поездка в Центр подготовки космонавтов связана с имеющейся договоренностью о предстоящем полете первого суверенного беларусского космонавта.Уже известно, что в космос от Беларуси отправится женщина.

Кроме ознакомления с работой Центра Александр Лукашенко планирует провести с Владимиром Путиным переговоры о дальнейшей консолидации усилий стран в космической области.