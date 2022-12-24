Александр Лукашенко поехал к Путину в Звездный городок
Недавний визит Владимира Путина в Минск быстро получил продолжение. Теперь уж беларуский лидер отправился в Российскую Федерацию.
В ходе рабочего визита глава Беларуси по приглашению российского коллеги посетит Звездный городок.
Поездка в Центр подготовки космонавтов связана с имеющейся договоренностью о предстоящем полете первого суверенного беларусского космонавта.Уже известно, что в космос от Беларуси отправится женщина.
Кроме ознакомления с работой Центра Александр Лукашенко планирует провести с Владимиром Путиным переговоры о дальнейшей консолидации усилий стран в космической области.
Опубликовано: Сергей Стаалкер
-
Наталья
Тарзан выложил в сеть картину, где изобразил обнаженную женщину, призвав поклонников придумать название его творению
Тарзан (Сергей Глушко), являющийся мужем певицы Наташи Королевой, увлекся живописью. Он опубликовал в сети свою работу, на которой изображена голая женщина, попросив фанатов помочь с названием.Подробнее...
-
-