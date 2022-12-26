Автор песен Алсу и Аллегровой Александр Шевченко умер в возрасте 61 года из-за оторвавшегося тромба

Автор знаменитой композиции " Будет все, как ты захочешь" Александр Шевченко скончался.

Музыкант и автор композиций Александр Шевченко скончался на 62-м году жизни, о чем информирует "aif.ru".

Причиной кончины знаменитости стал оторвавшийся тромб. О прощании и дате похорон информации пока нет.

Шевченко - автор таких известных композиций для российских исполнителей, как "Без вины виновата я" для Ирины Аллегровой, "Зимний сон", "Глаза в глаза" для Алсу, "Прыгала через огонь" для Жасмин.

С 1989 по 1991 год Шевченко был лидером группы "Зодчие". В 1997 году выпустил альбом "Будет все, как ты захочешь" с известным музыкальным коллективом "Дежа-вю".