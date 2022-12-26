Лукашенко: 2023 год будет самым счастливым
2022-12-26 15:39
Александр Лукашенко рассказал журналистам о своих ожиданиях от следующего года.
26 декабря Александр Лукашенко прибыл на неформальную встречу лидеров Содружества независимых государств, которая пройдёт сегодня в Санкт-Петербурге. Во время беседы с журналистским пулом Лукашенко получил вопрос о том, каким по его мнению будет грядущий год.
По мнению Александра Лукашенко, 2023 год будет удачным и самым счастливым для всего пространства СНГ, включая Беларусь и Российскую Федерацию.
Примечательно, что ранее в понедельник экс-президент РФ Дмитрий Медведев сообщил, что по его оценке 2022 год был тяжёлым и крайне драматичным для всего мира.
Опубликовано: Ткачёв Андрей