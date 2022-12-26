Ягудин сообщил, что отец Трусовой потребовал отстранить его и Тарасову от оценивания выступлений его дочери

Фигурист Алексей Ягудин считает недопустимым его отстранение и тренера Татьяны Тарасовой от комментирования выступлений Александры Трусовой, чего потребовал отец фигуристки.

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин прокомментировал требование отстранить его и тренера Татьяну Тарасову от оценки выступления Александры Трусовой на Первом канале.

Данное обращение исходит от отца спортсменки Вячеслава Трусова.

Ягудин такой поход считает неприемлемым, так как следующим шагом будет выбор Трусовой судей состязания.