Путин: русский язык стал объединяющей силой, скрепляющей страны СНГ

Владимир Путин выступил на саммите Содружества независимых государств, где рассказал о влиянии русского языка на эту организацию.

В понедельник неформальный саммит Содружества независимых государств начался в Санкт-Петербурге, где Владимир Путин заявил, что русский язык выступил объединяющий силой для скрепления такой многонациональной организации как СНГ, объединив всех её представителей невзирая на разницу культур и менталитетов.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев согласился с высказыванием Путина, отметив, что влияние русского языка на СНГ недооценить невозможно.