Россия не видит необходимости в создании единой валюты в Союзном государстве

Беларусь и Россия ведут нормальный товарооборот в национальных валютах, который в 2022 году превысил 80%, сообщил замглавы Минэкономики РФ Дмитрий Вольвач.

Принятые в ноябре 2021 года дорожные карты реализуются в полном объеме и союзные программы не требуют дивесификации.

«Мы еще не до конца реализовали тот потенциал, который находится в плоскости развития и увеличения взаимных расчетов в национальных валютах», - отметил Вольвач.

Дмитрий Вольвач отметил, что перспективы в направлении перехода на торговлю в национальной валюте между участниками Союзного государства еще больше.