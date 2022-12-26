Россия не видит необходимости в создании единой валюты в Союзном государстве
2022-12-26 16:14
Беларусь и Россия ведут нормальный товарооборот в национальных валютах, который в 2022 году превысил 80%, сообщил замглавы Минэкономики РФ Дмитрий Вольвач.
Принятые в ноябре 2021 года дорожные карты реализуются в полном объеме и союзные программы не требуют дивесификации.
«Мы еще не до конца реализовали тот потенциал, который находится в плоскости развития и увеличения взаимных расчетов в национальных валютах», - отметил Вольвач.
Дмитрий Вольвач отметил, что перспективы в направлении перехода на торговлю в национальной валюте между участниками Союзного государства еще больше.
Опубликовано: Тарас Медведев