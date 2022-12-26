Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл на неформальный саммит лидеров стран СНГ, который проходит в Санкт-Петербурге.

26 декабря пресс-служба президента Республики Беларусь на официальном веб-сайте сообщила о том, что Александр Лукашенко прибыл на неформальную встречу лидеров стран-участниц Содружества Независимых Государств, которая проходит в Президентской библиотеке имени Бориса Ельцина в Санкт-Петербурге.

Отмечается, что по прибытии на саммит Лукашенко успел пообщаться с представителями средств массовой информации, с уверенностью заявив о том, что 2023 год будет самым счастливым и удачным.