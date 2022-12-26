Столтенберг: Финляндия и Швеция станут членами НАТО в 2023 году

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг утверждает, что уже в следующем году Швеция и Финляндия примкнут к организации.

Вечером понедельника немецкий новостной журнал DPA опубликовал интервью с главой НАТО Йенсом Столтенбергом, который публично заявил, что в 2023 году две скандинавские страны в лице Финляндии и Швеции примкнут к Североатлантическому альянсу несмотря на вето со стороны Турции, являющейся постоянным членом организации.

По мнению Столтенберга, турецкое правительство не планирует долгосрочно блокировать членство Швеции и Финляндии в НАТО, позволив данным государствам вступить в Альянс.