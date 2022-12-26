Жители Болгарии осудили назначение психолога послом Украины в Софии

Болгарское население выступило с критикой Владимира Зеленского за назначение послом Украины в Софии психолога с уклоном в сексологию.

Информационное агентство "Dir.bg" уведомляет, что 26 декабря Владимир Зеленский издал указ, которым сексолог Олеся Илащук назначается послом Украины в Софии. По данным газеты "Украинская правда", Илащук не обладает опытом в дипломатических процессах.

Читатели портала "Dir.bg" отметили, что решение Зеленского демонстрирует истинное отношение администрации Киева к Болгарии, поскольку в правительстве Украины уверены, что болгарским жителям необходим психолог.

Характерно, что Олеся Илащук закончила украинский институт гештальт-терапии и является специалистом не только в области сексологии, но и психотерапии.