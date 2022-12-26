Собчак заявила, что попала в черные списки российского ТВ 24 февраля текущего года

Журналистка, ведущая, блогер Ксения Собчак утверждает, что попала в "черные списки" отчечественного телевидения 24 февраля, хотя на экране не появлялась уже в течение года до этого.

Известная отечественная журналистка, блогер и ведущая Ксения Собчак утверждает, что попала в "черные списки" отечественного ТВ именно 24 февраля 2022 года.

До этой даты Ксения Анатольевна не появлялась в эфире телевидения целый год, хотя раньше вела многочисленные праздничные концерты, церемонии награждения, была ведущей таких программ, как "Дом 2", "Дог-шоу", "Последний герой", "Топ-модель по-русски".

Зато Ксения успешно ведет шоу на Ютубе под названием "Острожно: Собчак!", куда приходят известные личности и отвечают на каверзные вопросы ведущей.