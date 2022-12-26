Темнокожая актриса Вупи Голдберг оказалась в центре антисемитского скандала из-за неосторожных высказываний о евреях

Известная темнокожая актриса Вупи Голдберг оказалась в центре антисемитского скандала. Причина - неоторожные высказывания артистки о евреях и Холокосте.

Американская актриса и ведущая телевидения Вупи Голдберг угодила в скандала из-за своих высказываний о евреях и Холокосте.

В одном из последних своих интервью звезда экрана сообщила, что евреи для нее не раса, а по этой причине уничтожение их фашистами не относится к расизму.

Голливудская актриса заявила, что, если бы она очутилась в толпе фашистов, ее бы заметили быстрее, чем любого еврея.