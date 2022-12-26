Президент Казахстана Касым Жомарт-Токаев призвал не подвергать сомнению роль русского языка в СНГ.

26 декабря президент Республики Казахстан Касым Жомарт-Токаев с уверенностью заявил, что в Содружестве Независимых Государств нельзя подвергать сомнению роль русского языка, а также отметил символизм того, что в 2023 году будет отмечаться Год русского языка.

Токаев также сообщил о том, что в следующем году будет реализована инициатива Казахстана о создании международной организации по поддержке русского языка под эгидой СНГ.