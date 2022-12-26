Боярский рассказал, как празднует день рождения и Новый год
2022-12-26 17:05
Известный актер и певец Михаил Боярский отмечает сегодня, 26 декабря, свое 73-летие в кругу близких и дорогих сердцу людей.
Михаил Боярский признался, что предпочитает отмечать праздники в кругу самых близких людей.
Свой день рождения, который у актера сегодня, 26 декабря, он проводит со своей супругой, детьми и внуками, братом и сестрой.
Новый год звезда экрана намерен отмечать в таком же составе.
Опубликовано: Наталья Гончарова