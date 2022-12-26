Боярский рассказал, как празднует день рождения и Новый год

Известный актер и певец Михаил Боярский отмечает сегодня, 26 декабря, свое 73-летие в кругу близких и дорогих сердцу людей.

Михаил Боярский признался, что предпочитает отмечать праздники в кругу самых близких людей.

Свой день рождения, который у актера сегодня, 26 декабря, он проводит со своей супругой, детьми и внуками, братом и сестрой.

Новый год звезда экрана намерен отмечать в таком же составе.