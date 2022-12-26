Кудрявцева строго отчитала Соседова в эфире шоу «Суперстар! Возвращение» за неправильную оценку номера Иванцовой

Известная ведущая Лера Кудрявцева строго отчитала музыкального критика Соседова в эфире шоу "Суперстар! Возвращение" за то, что тот несправедливо оценил номер певицы Алены Иванцовой, которая исполняла песню Игоря Крутого "Понарошку".

Лера Кудрявцева выразила свое несогласие с оценкой номера участницы «Суперстар! Возвращение» Алены Иванцовой, которая исполнила композицию Игоря Крутого "Понарошку", музыкальным критиком Сергеем Соседовым, отчитав того как следует.

Кудрявцевой после высказываний Соседова об исполнении Иванцовой захотелось подойти к нему и "тюкнуть по затылку", о чем ведущая заявила прямо в эфире проекта.

А артистке Лера посоветовала не слушать журналиста, так как выступила она прекрасно.