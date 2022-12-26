Путин переведет Медведева на должность своего первого заместился в ВПК

Дмитрий Медведев станет первым заместителем в военно-промышленной комиссии России, сообщает ТАСС.

«Путин создал новую должность своего первого заместителя в военно-промышленной комиссии РФ, ее займет Медведев, следует из указа», - говорится в сообщении агентства.

Дмитрий Медведев, который сейчас занимает должность замглавы российского Совбеза возможно будет совмещать обе должности.

Ранее сообщалось, что Медведев посетил Китай, где провел встречу с главой правительства страны Си Цзиньпином.

Эксперты считают эту встречу подготовкой предстоящих переговоров между главами РФ и КНР, которые пройдут на этой неделе.