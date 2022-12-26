Нетребко показала в соцсетях шикарный рождественский стол

Оперная исполнительница Анна Нетребко поделилась с подписчиками в соцсетях кадрами, где позирует на фоне рождественского стола.

Анна Нетребко отпраздновала католическое Рождество в Европе, ни в чем себе не отказывая. Исполнительница оперы похвасталась шикарным праздничным столом.

Артистка поделилась новыми фото в соцсетях, где отмечает Рождество в кругу близких.

Стол знаменитости был весь заполнен деликатесами: бутербродами с черной икрой, запеченным гусем с яблоками, тортом и другими лакомствами, некоторые яства оперная певица засняла крупным планом.