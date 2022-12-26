Путин создал новую должность в ВПК при президенте, назначив на неё Медведева
2022-12-26 17:49
В понедельник Владимир Путин учредил создание должности заместителя председателя военно-промышленной комиссии.
Сегодня Владимир Путин ратифицировал президентский указ, согласно которому Дмитрий Медведев назначается зампредом военно-промышленной комиссии, председателем которой является лично президент России.
Также в состав комиссии вошли министр обороны России Сергей Шойгу, глава Генерального штаба армии РФ Валерий Герасимов, лидер российского Министерства по чрезвычайным ситуациям Александр Куренков, генсек Совета безопасности России Николай Патрушев, а также главы Росгвардии, ФСБ и прочих профильных ведомств.
Опубликовано: Ткачёв Андрей