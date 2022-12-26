Уже пятая НПО приостанавливает свою деятельность в Афганистане
2022-12-26 17:55
Британская ассоциация Christian Aidсообщила в понедельник, 26 декабря, что приостанавливает свою деятельность в Афганистане.
Талибы своим распоряжением ввели запрет на работу женщин в неправительственных организациях, как местных, так и зарубежных.
«Christian Aid ищет разъяснений по этому распоряжению и призывает власти отменить запрет», — говорится в заявлении регионального менеджера Christian Aid Рэй Хасана.
Ранее власти Афганистана сообщили, что нарушение распоряжения повлечет приостановку лицензий НПО на деятельность в стране.
Опубликовано: Тарас Медведев