Уже пятая НПО приостанавливает свою деятельность в Афганистане

Британская ассоциация Christian Aidсообщила в понедельник, 26 декабря, что приостанавливает свою деятельность в Афганистане.

Талибы своим распоряжением ввели запрет на работу женщин в неправительственных организациях, как местных, так и зарубежных.

«Christian Aid ищет разъяснений по этому распоряжению и призывает власти отменить запрет», — говорится в заявлении регионального менеджера Christian Aid Рэй Хасана.

Ранее власти Афганистана сообщили, что нарушение распоряжения повлечет приостановку лицензий НПО на деятельность в стране.