Киев хочет прекратить сотрудничество с РФ и Беларусью по трудовой миграции
2022-12-26 17:56
Сотрудник Кабинета министров Украины Тарас Мельничук утверждает, что соглашение по трудовой миграции между Киевом, Минском и Москвой может быть приостановлено.
26 декабря представитель украинской Верховной рады Тарас Мельничук сообщил, что на рассмотрение к парламентарием поступил закон о прекращении сотрудничества в сфере трудовой миграции с Россией и Беларусью. Также законопроект предполагает прекращение взаимодействие между Киевом, Москвой и Минском в области социальной протекции мигрантов-работников.
При этом Мельничук признаёт, что в случае принятия закона права украинских мигрантов за рубежом могут чаще нарушаться, однако это не повлияет на намерения официального Киева.
Опубликовано: Ткачёв Андрей