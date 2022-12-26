Сбербанк закрывает офис в ОАЭ из-за санкций

Крупнейшая российская кредитно-финансовая организация закроет офис в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) в начале 2023 года из-за санкционного давления.

О закрытии структуры Сбера в ОАЭ в понедельник заявил первый заместитель председателя правления Александр Ведяхин.

Сбербанк — один из нескольких крупных российских банков, которым был заблокирован доступ к международной платежной системе SWIFT, а некоторые руководители высшего звена лично пострадали от санкций.

Тем не менее, Сбербанк продолжит обслуживать своих клиентов в ОАЭ заверил топ менеджер банка.

Кроме того, он рассказал журналистам, что Сбер собирается в ближайшее время открыть офис в КНР, о чем сейчас активо ведутся переговоры с Нацбанком республики.