Бабичев назвал SHAMAN и Asti главными артистами 2022 года
2022-12-26 18:12
Музыкальный критик Евгений Бабичев считает, что самыми главными артистами года являются SHAMAN и Анна Asti.
Музыкальный критик Евгений Бабичев в интервью изданию "Слово и дело" заявил, что главными артистами текущего года считает SHAMAN и Анна Asti.
Бабичев уверен, что Ярослав Дронов (SHAMAN) завоевал сердца соотечественников благодаря своим поднимающим дух песням "Встанем", "Я - русский".
Композиции Asti из альбома "Феникс" не покидали верхние строчки хитпарадов.
Лучшим певцом года Бабичев считает Дронова, а лучшей певицей Asti.
Опубликовано: Наталья Гончарова