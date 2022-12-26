В аэропорту Ниамея разбился нигерийский военный вертолет, погибли члены экипажа и инструктор
2022-12-26 18:16
Военный вертолет Нигерии потерпел крушение при посадке в аэропорту столицы Ниамея в понедельник, в результате чего погибли три человека, включая иностранного инструктора, сообщило министерство обороны.
В заявлении говорится, что вертолет возвращался из обычного тренировочного полета, когда он разбился на военной взлетно-посадочной полосе.
Обломки загорелись, не дав спасателям добраться до экипажа.
Создана следственная комиссия для выяснения причин аварии.
Опубликовано: Тарас Медведев