Борисова, которой 46 лет, показала свою фигуру в купальнике на отдыхе в Таиланде

Ведущая Дана Борисова отдыхает в Таиланде, где собирается отметить Новый год. Знаменитость выложила в сеть свои фото в купальнике без фотошопа, порадовав подписчиков.

46-летняя ведущая телевидения Дана Борисова, отдыхающая больше месяца в Таиланде, решила побаловать своих фолловеров снимком в купальнике.

На одной фотографии Дана предстала на пляже в слитном купальнике с цветочным принтом. А на другом фото звезда экрана позирует на фоне водопада в черном купальном костюме с глубоким вырезом.

Знаменитость сообщила, что не применяла "ни капли" фотошопа, чтобы улучшить кадры, призывая фанатов наслаждаться естественностью.

Поклонники заметили, что выглядит Борисова отлично.