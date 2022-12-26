Борисова, которой 46 лет, показала свою фигуру в купальнике на отдыхе в Таиланде
2022-12-26 18:21
Ведущая Дана Борисова отдыхает в Таиланде, где собирается отметить Новый год. Знаменитость выложила в сеть свои фото в купальнике без фотошопа, порадовав подписчиков.
46-летняя ведущая телевидения Дана Борисова, отдыхающая больше месяца в Таиланде, решила побаловать своих фолловеров снимком в купальнике.
На одной фотографии Дана предстала на пляже в слитном купальнике с цветочным принтом. А на другом фото звезда экрана позирует на фоне водопада в черном купальном костюме с глубоким вырезом.
Знаменитость сообщила, что не применяла "ни капли" фотошопа, чтобы улучшить кадры, призывая фанатов наслаждаться естественностью.
Поклонники заметили, что выглядит Борисова отлично.
Опубликовано: Наталья Гончарова