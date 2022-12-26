На Киркорова подали в суд, чтобы призвать к ответу за оскорбление чувств верующих

Поводом стал скандально известный номер к песне поп-короля «Мария Магдалена», где он станцевал на кресте.

Факт подачи заявления на Филиппа Киркорова в суд подтвердил звездный адвокат Александр Добровинский, сообщает Газета.ру.

Заявители просят провести проверку в отношении исполнителя в рамках ст. 148 УК РФ «Оскорбление чувств верующих». По словам юриста, номер на самом деле не несет оскорбительного смысла.

«Номер с крестом, который некоторым до сих пор не дает покоя, как раз задуман как поклонение Марии Магдалене. Филипп Бедросович поднимается на крест, и преклоняет перед святой колено. Но каждый видит то, что хочет. Или то, что ему выгодно, чтобы очернить артиста», — отметил Добровинский.

Адвокат полагает, что недоброжелатели выдвигают «беспочвенные обвинения» Киркорову из-за поддержки певцом российской политики. Он не исключает, что жалобы могут носить спекулятивный и заказной характер.

Как напоминает издание, в ходе выступления (а оно состоялось еще в конце апреля в Кремлевском дворце) на сцене появился большой крест с «распятой» внутри актрисой. Исполняя песню «Мария Магдалена», певец стал ходить по нему, что возмутило верующих и стало поводом для отмены ряда концертов поп-короля.