В Министерстве иностранных дел России рассказали о последствиях пренебрежения резолюцией Совета безопасности ООН, принятой в отношении Косово.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова утверждает, что после ареста экс-полицейского Деяна Пантича в Косово местные сербы 17 суток подряд посменно дежурят на баррикадах с целью предотвращения новых радикальных действий со стороны албанского населения региона.

Захарова напомнила, что лидер отдела евродипломатии в Брюсселе Жозеп Боррель призвал сербское население немедленно разобрать баррикады в Косово, однако подобная риторика недопустима.

Мария Захарова уверяет, что никто не имеет права игнорировать позиции резолюции Совбеза ООН по Косово от 1999 года, поскольку протест сербов в регионе носит исключительно мирный характер.