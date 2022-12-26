Шойгу принял участие в заседании Общественного совета при Минобороны России

Министр обороны РФ Сергей Шойгу принял участие в итоговом пленарном заседании Общественного совета при Минобороны России.

В понедельник, 26 декабря 2022 года, пресс-служба Министерства обороны России сообщила о том, что Сергей Шойгу принял участие в итоговом пленарном заседании Общественного совета при российском оборонном ведомстве, которое прошло в Национальном центре управления обороной РФ.

Шойгу проинформировал участников заседания о результатах деятельности МО РФ по ряду направлений в уходящем году, а также отметил, что в российском оборонном ведомстве большое внимание уделяется вопросам взаимодействия армии и общества.