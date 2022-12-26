Медведев заявил об изменении формата работы Сколково

Дмитрий Медведев заявил, что Сколково в скором времени изменит формат своей работы.

Дмитрий Медведев рассказал о том, что фонд Сколково изменит формат соей работы. По словам Медведева. это связано с санкционной политикой Запада в отношении Российской Федерации.

"Мы переформатируем в известной степени деятельность Сколково и встроим ее в контекст весьма непростой ныне технологической повестки дня", - заявил он.

Также напомним, что Дмитрий Медведев назначен заместителем Владимира Путина в военно-промышленном совете РФ.