Медведев заявил об изменении формата работы Сколково
2022-12-26 18:37
Дмитрий Медведев заявил, что Сколково в скором времени изменит формат своей работы.
Дмитрий Медведев рассказал о том, что фонд Сколково изменит формат соей работы. По словам Медведева. это связано с санкционной политикой Запада в отношении Российской Федерации.
"Мы переформатируем в известной степени деятельность Сколково и встроим ее в контекст весьма непростой ныне технологической повестки дня", - заявил он.
Также напомним, что Дмитрий Медведев назначен заместителем Владимира Путина в военно-промышленном совете РФ.
Опубликовано: Николай Скира