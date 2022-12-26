Решение о порядке возвращения экипажа «Союз МС-22» будет принято в 2023 году
2022-12-26 18:37
Окончательное решение по способу доставки с МКС российских космонавтов и американского астронавта примут в начале 2023 года, сообщили в Роскосмосе. Напомним, что в пилотируемой капсуле «МС-22» была обнаружена утечка хладогена из системы охлаждения.
Если в космосе сейчас нормальное охлаждение достигается естественным проветриванием, то при возвращении в слоях атмосферы будут сверхвысокие температуры и капсула не сможет выполнить доставку экипажа на Землю.
По оценке специалистов Роскосмоса и NASA на МКС по всей видимости придется запускать новый «Союз» для эвакуации экипажа, который предварительно планировался на март 2023 года.
Опубликовано: Тарас Медведев