Проклова призналась, что не отмечает Новый год с родными

Известная российская актриса Елена Проклова рассказала, как отмечает Новый год, признавшись, что с родными этот праздник, как правило, не проводит.

Елена Проклова призналась, что любит Новый год, но отмечать его с близкими получается не часто, так как она, как правило, находится на сцене, празднуя главный праздник года с коллегами.

Актриса заявила, что обожает абсолютно все праздники, и чем их больше, тем ярче жизнь.

Откровениями по поводу знаменитость поделилась с Телеграм-каналом "Звездач".