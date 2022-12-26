Проклова призналась, что не отмечает Новый год с родными
2022-12-26 18:37
Известная российская актриса Елена Проклова рассказала, как отмечает Новый год, признавшись, что с родными этот праздник, как правило, не проводит.
Елена Проклова призналась, что любит Новый год, но отмечать его с близкими получается не часто, так как она, как правило, находится на сцене, празднуя главный праздник года с коллегами.
Актриса заявила, что обожает абсолютно все праздники, и чем их больше, тем ярче жизнь.
Откровениями по поводу знаменитость поделилась с Телеграм-каналом "Звездач".
Опубликовано: Наталья Гончарова