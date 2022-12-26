Песков заявил о продвижении в вопросе реализации зерновой сделки

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос реализации зерновой сделки до конца не решён, однако есть достижения.

26 декабря глава пресс-службы президента Российской Федерации Дмитрий Песков в эфире «Первого канала» рассказал о продвижении в вопросе реализации Черноморской зерновой инициативы.

Песков заявил, что данный вопрос в настоящее время остаётся до конца нерешённым, однако наблюдаются определённые достижения для начала экспорта удобрений из России.