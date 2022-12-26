SCMP: Китай впервые за три года отменит карантин для приезжих

Китайское правительство намерено отменить ряд коронавирусных ограничений для приезжающих в КНР.

Вечером 26 декабря китайское периодическое издание South China Morning Post со ссылкой на инсайдера в правительстве КНР сообщило, что 8 января власти Китая отменят обязательный карантин для въезжающих в государство впервые за три года с начала коронавирурсной пандемии в мире.

Примечательно, что ещё 7 декабря ряд зарубежных газет сообщил о намерениях Пекина существенно смягчить меры по борьбе с распространением COVID-19.