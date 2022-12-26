Эрдоган: Турция закроет бреши в линии безопасности возле границ Сирии

Тайип Эрдоган сообщил о намерениях Турции осуществить новые меры по усилению безопасности страны вдоль сирийской границы.

Вечером понедельника президент Турции Тайип Эрдоган выступил на заседании местного Кабинета министров, где публично заявил, что в недалёком будущем Анкара пойдёт на конкретные шаги с целью укрепления тридцатикилометровой линии безопасности на турецко-сирийской границе.

Характерно, что ранее Эрдоган объявил о начале военной спецоперации в приграничных территориях Сирии, позднее обвинив Россию в создании предпосылок для её начала, отметив, что Москва не соблюдала договорённостей с Анкарой о борьбе с терроризмом в данном регионе.