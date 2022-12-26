Аксенов объявил угрозу техногенной ЧС в акватории порта Ялты

Глава правительства Крыма Сергей Аксенов подписал указ об объявлении угрозы чрезвычайной ситуации в части ялтинской акватории.

26 декабря глава крымского правительства Сергей Аксенов подписал указ, согласно которому постановляется объявить режим угрозы чрезвычайной ситуации техногенного характера в устье реки Быстрая, расположенной в водах Ялты. Причиной такого решения Аксенов назвал нанос грунта из-за проливных дождей и подъёма уровня воды.

Из указа Сергея Аксенова следует, что территория, на которой действует режим ЧС, расположена в районе Ялтинского торгового порта, а именно возле его третьего и четвёртого причалов.