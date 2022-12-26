Саакашвили назвал условие для сдачи анализов на предмет отравления

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили утверждает, что готов сдать тест на отравление в случае, если он будет проводиться зарубежными специалистами.

В понедельник адвокат бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили Илия Ломия сообщил, что его подопечный выразил готовность сдать тест на наличие отравляющих веществ в его организме в случае, если биоматериалы для анализа будут направлены в другую страну. Также Саакашвили потребовал задействовать личного медика для прозрачности исследования.

Михаил Саакашвили, который сидит в тюрьме Грузии с октября 2021 года, демонстрирует признаки развития деменции, туберкулёза, а проверявший его врач заявил о нахождении тяжёлых металлов в крови бывшего грузинского лидера.