WAZ: в 2022 году убежища в ЕС попросили вдвое больше людей, чем годом ранее
2022-12-26 21:09
Нина Грегори заявила, что в текущем году убежища в Евросоюзе попросили вдвое больше людей, чем годом ранее.
26 декабря исполнительный директор Агентства ЕС по вопросам убежища Нина Грегори в интервью немецкой газете «Вестдойче альгемайне цайтунг» заявила об увеличении числа лиц, попросивших убежище в Европейском союзе.
Грегори уточнила, что за первые 10 месяцев 2022 года в странах Евросоюза, не считая 4,7 миллионов украинцев, получивших в ЕС статус временной защиты, было подано почти 800 000 таких прошений, что вдвое больше, чем годом ранее.
Опубликовано: Диана Мудреченко