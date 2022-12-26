Молдавская коммунистическая партия выступила с обвинениями в адрес президента страны Майи Санду.

26 декабря оппозиционная коммунистическая партия Молдавии опубликовала пресс-релиз, в котором сообщила, что президент Майя Санду целенаправленно передала коллективному Западу средства управления молдавским государством, лишив страну всякой нейтральности.

По мнению коммунистов Молдавии, Санду идёт на поводу у западных держав, которые предпринимают попытки по втягиванию Кишинёва в боевые действия с попустительства действующего президента, готового пойти на подобные жертвы во имя иллюзорных интересов, отстаиваемых США и Евросоюзом.